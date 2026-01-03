«Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

51 0

Всего по двум целям выпустили 40 ракет.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Выполнили взлет с площадки подскока. По установленному маршруту применили 20 ракет по противнику, по первой цели, далее 20 ракет по второй цели. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — заявил штурман вертолета Константин.

Удар наносили авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
3 янв
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
2 янв
Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
2 янв
«Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
«Мста-С» не дала ВСУ подобраться к освобожденному Купянску. Лучшее видео из зоны СВО
1 янв
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 янв
Дроноводы заминировали тыловые дороги ВСУ у Гуляйполя. Лучшее видео из зоны СВО
31 дек
Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 дек
Маскировка бесполезна: Ми-28НМ разбомбили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 дек
Плененный под Купянском боевик ВСУ рассказал о попытках прорваться в город ради видео
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Американский самолет-заправщик зафиксирован вблизи Венесуэлы
12:00
Тайны съемок «Мамы»: почему Гурченко чуть не ампутировали ногу и кто мог сыграть Волка вместо Боярского
11:57
СNN: комитет США по вооружениям не был уведомлен об ударах по Венесуэле
11:53
Авиаудары по Каракасу продлились 25 минут
11:52
Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США
11:50
WSJ: в аэропортах Каракаса прогремели взрывы

Сейчас читают

Вернувшийся из Венесуэлы россиянин рассказал об обстановке в стране
Сроки передачи показаний счетчиков и оплаты счетов ЖКХ изменились с 1 января 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео