Россиянам назвали способы снять новогоднее похмелье

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 31 0

Также эксперт посоветовала пить минеральную воду.

Как снять новогоднее похмелье — советы диетолога

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Лебедева назвала чай с лимоном и ягодные морсы средствами от похмелья

После употребления алкоголя организм испытывает обезвоживание, теряет электролиты и подвергается токсическому воздействию продуктов распада спиртного. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета Анастасия Лебедева.

В качестве средства восстановления организма эксперт назвала негазированную или слабогазированную минеральную воду — она восполнит дефицит жидкости и солей, поможет привести в норму общее состояние.

«Также рекомендуется некрепкий чай с лимоном — этот напиток мягко поддерживает обмен веществ и работу печени. А огуречный или капустный рассол без уксуса быстро восстанавливает водно-солевой баланс», — пояснила специалист.

Она добавила, что положительный эффект оказывают и ягодные морсы, богатые витамином C: они помогают выводить токсины и поддерживают функцию почек. При этом Лебедева подчеркнула, что любые напитки после алкоголя следует употреблять небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, чтобы избежать похмелья после праздничных застолий, перед сном нужно выпить регидрирующий раствор или рассол. Такой совет дал врач-психиатр, нарколог Антон Линник.

