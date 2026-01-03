К востоку от Каракаса прозвучал новый взрыв
Детонация зафиксирована в городе Игерот.
Фото: Matias Delacroix/ТАСС
В Игероте к востоку от столицы Венесуэлы Каракаса прозвучал еще один взрыв. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее громкие звуки раздались в столице страны, очевидцы публиковали кадры с мощными вспышками и дымом над городом. В воздухе замечены самолеты и вертолеты, которые были неофициально идентифицированы, как американские.
По последним данным, администрация США официально признала факт ударов по территории Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Конфликт США и Венесуэлы
В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.
Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.
В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.
