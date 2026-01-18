Вместо дипломатии: Вашингтон использовал венесуэльский кризис как демонстрацию силы

Военная операция США в Венесуэле вызвала вопросы о международном праве

У Венесуэлы не оказалось своего «Орешника». Или чего-то другого, чем можно убедительно ответить потенциальному агрессору. Армия Боливарианской республики занимает 50 место в мире в рейтинге Global firepower.

А на первой строчке там армия США, не будем спорить, здесь важно соотношение сил. Итак, в качестве спарринг-партнера армия номер один выбрала армию номер 50.

Ночью 3 января в небе Каракаса, как вы наверняка видели, низко, громко, грозно и неторопливо пролетели «Чинуки», это большие машины для десанта, эвакуации. Они стреляли, а в них в ответ ничего не летело. Система ПВО Венесуэлы, которая считалась сильной, молчала. Почему? Заглушили американцы или, что вероятнее, выключил кто-то из своих же. Уже, впрочем, не важно.

30 минут длилась активная фаза, как раз перестрелки и штурм президентской резиденции. И всюду подчеркивалось — 47 секунд на захват самого президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Почему 47? Счастливое число 47-го президента США Дональда Трампа.

Знаете, сколько раз было подобных захватов на памяти только нашего поколения? Четыре!

Догадаетесь, сколько раз похитителями выступали США? Правильно, все четыре.

1989 год — в Панаме задержан бывший верховный главнокомандующий Национальной гвардии Панамы Мануэль Нориега, президент Жан-Бертран Аристид на Гаити в 2004 году, глава государства Мануэль Селайя в Гондурасе в 2005 году. И вот Мадуро вместе с женой! Мадуро внешне бодр, свеж, уверен в себе. Дальше будет суд над ним. Президента Венесуэлы будет судить американский суд по американским законам. А теперь вопрос: зачем нужно было это шоу в прямом эфире?

При экс-президенте США Джо Байдене сказали бы — чтобы пал режим и венесуэльцы обрели демократию. Трамп не лукавит — нужна нефть, плюс демонстрация силы всем вокруг на планете, что Вашингтон это просто может сделать, когда захочет и посчитает нужным. Уже прозвучали угрозы в адрес Мексики и Панамы.

«Мы потратили на строительство Панамского канала сумму, эквивалентную примерно пяти триллионам долларов. Это было также, вероятно, самое успешное сооружение, которое мы когда-либо построили, и остается таковым по сей день. А затем (39-й президент США — Прим. Ред.) Джимми Картер отдал его за один доллар», — заявил президент США Дональд Трамп.

Операция США в Венесуэле уже обросла невероятными подробностями. Например, сообщается, что спецотряд применил при штурме резиденции Мадуро загадочное оружие, которое, цитата: «как будто взрывало мозг изнутри». Венесуэльская охрана была парализована, у бойцов текла кровь из носа.

Все это под заголовком «Показания свидетеля» опубликовано в любимой газете Трампа New York Post. Вероятно, предполагается в статье, речь идет о секретном высокочастотном волновом оружии.

Сенсационный материал, естественно, перепечатали все остальные издания. Автор статьи в New York Post честно признается, что откровения поверженного охранника Мадуро она взяла у пресс-секретаря американского президента. Кэролайн Левитт разместила его в соцсети с предисловием: «Бросьте, что бы вы ни делали, и почитайте это».

Вот только и она не первоисточник. Левитт, повторюсь, пресс-секретарь президента США, репостнула, то есть распространила заметку другого автора, некоего американского политического активиста Майка Неттера. И у него действительно в красках как раз вот этот душераздирающий рассказ про кровь из глаз. Якобы ему рассказал все это некий приближенный Мадуро. Но вот этот Майк, он не журналист, он политический активист, конечно, сторонник Трампа, из Калифорнии, то есть штата, расположенного на противоположном берегу Америки.

Акустическое оружие нельзя увидеть, это не пуля и не взрывчатка, не оставляет улик. Оценить воздействие можно только по косвенным признакам — если ушная перепонка лопнет. Сила воздействия тоже показатель спорный — кому-то больно, другому нет. Все это создает простор для, скажем так, искажения эффективности. Но повод попросить денег на исследования — железобетонный. Ничего себе, целого Мадуро взяли!

Сколько таких безумных проектов оплатил Пентагон, и не сосчитать. Начиная с самого громкого проекта рейгановских «Звездных войн», когда хотели лазеры и ракеты в космосе размещать. Но что-то пошло не так. И по факту ни одного ударного спутника США на орбите не появилось, сколько бы их ни рисовали в блокбастерах. Идея оказалась настолько привлекательной, что был реальный проект установить лазеры на самолеты и сбивать летящие ракеты, однако. Как только дело дошло до испытаний, все рухнуло. Оказалось, в дождь и снег лазер мажет. Да и ракеты научились уворачиваться. Ладно, с самолетами не получилось. Может, корабль?

Суперэсминец «Замволт» должен был стать линкором наших дней — ядерный движок и рельсотрон на палубе, который электромагнитным импульсом забрасывает снаряды на 150 километров. Не сложилось, три опытных образца перевооружили на старые добрые «Томагавки» и оставили ржаветь. Нет, какие-то проекты выстрелили, в конце концов интернет и GPS изобрели американские военные. А главное, дыма без огня не бывает. В конце концов слухи про НЛО в пустыне Невады распускали спецслужбы, чтобы скрыть реальные испытания бомбардировщика.

