США официально признали правительство Венесуэлы

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Страны также договорились о сделке по золоту.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Uwe Kraft; 5-tv.ru

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления на саммите «Щит Америк».

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», — подчеркнул президент Дональд Трамп.

Американский лидер также анонсировал «историческую сделку по золоту». Трамп заявил, что у Венесуэлы огромные запасы золота и плодородные земли, но прежняя система не позволяла стране извлекать выгоду из этих богатств.

«Мы договорились об исторической сделке по золоту, которая позволяет нашим двум странам сотрудничать в целях содействия продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых», — сказал президент США Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Во время военной операции американские силы захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, доставили в Нью-Йорк и предъявили ряд серьезных обвинений, в том числе, в наркотерроризме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

