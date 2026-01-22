В США заявили, что администрация Трампа планирует госпереворот на Кубе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Чиновники Вашингтона считают Гавану уязвимой после захвата Мадуро.

Нападут ли США на Кубу

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Schwenkenbecher

Администрация американского лидера Дональда Трампа ищет возможности для свержения правительства Кубы до конца 2026 года. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации пишут со ссылкой на инсайдеров, что чиновничий аппарат Вашингтона оценивает экономическое состояние латиноамериканской республики, как близкое к краху. Также они считают, что правительство Кубы стало более уязвимым после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако в данный момент у США нет четкого плана по кубинской операции.

Дональд Трамп ранее заявил, что Куба «висит на волоске» и у США может не остаться иного выхода, кроме как «прийти туда с оружием». Также президент добавил, что Гавана больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве платы за оборонные услуги.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил, что его страна в течение десятилетий выживает в условиях американского давления и намерена отстаивать свой суверенитет любыми доступными средствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

