Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы

Президент США прокомментировал последний телефонный разговор с российским лидером на фоне событий в Каракасе.
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным тема Венесуэлы не поднималась. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, обсуждение ситуации вокруг венесуэльского руководства в беседе с российским президентом не велось.
«Нет, не обсуждали. Я никогда не говорил о Мадуро», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.
Заявление прозвучало на фоне ранее озвученной позиции Белого дома по ситуации в Венесуэле. В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесли по территории республики крупномасштабный удар. Он утверждал, что в ходе операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны.
После сообщений о военной операции США Министерство иностранных дел России выразило глубокую озабоченность произошедшим и осудило действия Вашингтона. Российская сторона также призвала не допускать дальнейшей эскалации напряженности между государствами.
Позднее Трамп заявил, что, по его словам, в отношении Мадуро якобы имеются обширные доказательства преступной деятельности. Американский президент утверждал, что венесуэльский лидер лично курировал работу Cartel de los Soles, который, по версии США, занимался переправкой наркотиков на территорию Соединенных Штатов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 янв
- Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления
- 3 янв
- Трамп обвинил режим Мадуро в краже нефтяной отрасли Венесуэлы
- 3 янв
- Трамп назвал целью операции США в Венесуэле захват Мадуро
- 3 янв
- Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до смены власти
- 3 янв
- Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания
- 3 янв
- Трамп провел пресс-конференцию по итогам военной операции в Каракасе
- 3 янв
- МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену
- 3 янв
- Спасти не удалось: женщина погибла в результате удара США по Венесуэле
- 3 янв
- Россия поддержала запрос на проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле
- 3 янв
- Дмитриев заявил о двойных стандартах ЕС на фоне атаки США на Венесуэлу
Читайте также
85%
Нашли ошибку?