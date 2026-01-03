Трамп заявил что не обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным тема Венесуэлы не поднималась. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, обсуждение ситуации вокруг венесуэльского руководства в беседе с российским президентом не велось.

«Нет, не обсуждали. Я никогда не говорил о Мадуро», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Заявление прозвучало на фоне ранее озвученной позиции Белого дома по ситуации в Венесуэле. В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты нанесли по территории республики крупномасштабный удар. Он утверждал, что в ходе операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны.

После сообщений о военной операции США Министерство иностранных дел России выразило глубокую озабоченность произошедшим и осудило действия Вашингтона. Российская сторона также призвала не допускать дальнейшей эскалации напряженности между государствами.

Позднее Трамп заявил, что, по его словам, в отношении Мадуро якобы имеются обширные доказательства преступной деятельности. Американский президент утверждал, что венесуэльский лидер лично курировал работу Cartel de los Soles, который, по версии США, занимался переправкой наркотиков на территорию Соединенных Штатов.

