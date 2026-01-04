«Только получила студенческий билет»: зачем Татьяна Буланова пошла учиться в 56

Певица Татьяна Буланова пошла учиться в 56 лет

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала первокурсницей факультета музыкального искусства эстрады минского Института современных знаний. Этим исполнительница хитов «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Я буду учиться по индивидуальному плану. Там очень интересные дисциплины: психология, история искусств и, например, история живописи. Мне правда все это очень нравится», — сказала Татьяна Буланова.

Певица добавила, что в свободное от работы время она с удовольствием смотрит в интернете ролики на те темы, которые ей теперь будут преподавать в институте.

Отвечая на вопрос журналиста о формате обучения, исполнительница подчеркнула: у нее индивидуальный план. Однако, несмотря на это, она периодически все же будет приезжать в Минск и присутствовать на занятиях. Домашнее задание артистке, по ее словам, пока не дают.

«Я только получила студенческий билет. Меня зачислили на первый курс. В будущем, конечно, будет и домашнее задание», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Даны Борисовой жалеет о пластических операциях. Девушка легла под нож в 17 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.