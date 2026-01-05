Ялта вместо США: американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ

Американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с официальным прошением о получении российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда», — рассказал он.

Тремблей переехал в Ялту в марте 2020 года и с того момента не покидал курортный город. В 2025 году он получил вид на жительство. По словам режиссера, причиной приезда в Россию в 2016 году стало желание узнать правду о возвращении Крыма в состав страны.

Американец хотел рассказать и показать соотечественникам, что узнал. Однако в последующие визиты он осознал, что хочет остаться в Крыму. Режиссер не раз признавался в интервью, что влюбился в Россию, ее историю, культуру, искусство и людей.

В настоящее время Тремблей живет в Ялте. Он снял серию документальных фильмов, посвященных его жизни в Крыму. Кроме того, режиссер числится волонтером в ялтинском центре «Вместе», а также он основатель и координатор американской организации «Друзья Крыма в США».

