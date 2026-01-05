Ялта вместо США: американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Его первая поездка в Россию состоялась в 2016 году.

Режиссер из США Тремблей намерен получить гражданство России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ

Американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с официальным прошением о получении российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда», — рассказал он.

Тремблей переехал в Ялту в марте 2020 года и с того момента не покидал курортный город. В 2025 году он получил вид на жительство. По словам режиссера, причиной приезда в Россию в 2016 году стало желание узнать правду о возвращении Крыма в состав страны.

Американец хотел рассказать и показать соотечественникам, что узнал. Однако в последующие визиты он осознал, что хочет остаться в Крыму. Режиссер не раз признавался в интервью, что влюбился в Россию, ее историю, культуру, искусство и людей.

В настоящее время Тремблей живет в Ялте. Он снял серию документальных фильмов, посвященных его жизни в Крыму. Кроме того, режиссер числится волонтером в ялтинском центре «Вместе», а также он основатель и координатор американской организации «Друзья Крыма в США».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-депутат финского парламента с женой получили статус беженцев в России. Проблемы на родине у супругов начались после того, как парламентарий проголосовал против вступления страны в НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:11
Трамп заявил о победе Мачадо на выборах в Венесуэле только при его поддержке
3:49
Ялта вместо США: американский режиссер Тремблей намерен получить гражданство РФ
3:28
«Протекает тяжелее»: какие люди имеют повышенный риск заболеваемости гонконгским гриппом
3:07
«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого
2:43
Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок
2:29
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Сейчас читают

«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого
Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь
Семейная ипотека в 2026 году: что изменится и стоит ли ждать всплеска спроса
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео