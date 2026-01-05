Трамп выразил уверенность в заключении сделки между РФ и Украиной

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 41 0

При этом США не ставит крайний срок по вопросу урегулирования конфликта.

Конфликт на Украине — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп уверен в мирных договоренностях между российской и украинской сторонами по вооруженному конфликту. Об этом он заявил журналистам.

«В какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный», — прокомментировал Трамп насущный вопрос.

Помимо того, глава Белого дома заявил, что не ставит крайний срок по вопросу урегулирования. Он также подчеркнул, что США смогут вернуть очень много денег, которые были вложены в украинский конфликт благодаря сделке с Украиной по минералам.

Трамп также отказался верить в нанесение удара Киевом по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Однако до этого ему лично сообщил российский лидер, после чего Трамп осудил действия ВСУ, заявив, что «очень разозлился из-за этого».

По словам политолога и журналиста Пепе Эскобар, единственного возможный вариант будущего для Украины — это продолжение СВО до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США предпринимает все усилия по поиску путей урегулирования украинского конфликта. По его словам, Россия рассчитывает, что трамп и дальше будет придерживаться намеченной позиции и тех принципов, которые были достигнуты в Анкоридже

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Холод не в помощь: почему зимой кожа стареет быстрее
6:40
Байден ушел в отставку с крупнейшей в США пенсией
6:21
Трамп выразил уверенность в заключении сделки между РФ и Украиной
6:00
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
5:36
В Каракасе заявили о заинтересованности в сбалансированных отношениях с США

Сейчас читают

«Я уже на другой странице»: Денис Степанов о багаже прошлого
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео