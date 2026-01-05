Президент США Дональд Трамп уверен в мирных договоренностях между российской и украинской сторонами по вооруженному конфликту. Об этом он заявил журналистам.

«В какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный», — прокомментировал Трамп насущный вопрос.

Помимо того, глава Белого дома заявил, что не ставит крайний срок по вопросу урегулирования. Он также подчеркнул, что США смогут вернуть очень много денег, которые были вложены в украинский конфликт благодаря сделке с Украиной по минералам.

Трамп также отказался верить в нанесение удара Киевом по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Однако до этого ему лично сообщил российский лидер, после чего Трамп осудил действия ВСУ, заявив, что «очень разозлился из-за этого».

По словам политолога и журналиста Пепе Эскобар, единственного возможный вариант будущего для Украины — это продолжение СВО до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США предпринимает все усилия по поиску путей урегулирования украинского конфликта. По его словам, Россия рассчитывает, что трамп и дальше будет придерживаться намеченной позиции и тех принципов, которые были достигнуты в Анкоридже

