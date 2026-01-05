Трамп назвал Маска супергением с правом на ошибку

|
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Президент США и миллиардер вместе поужинали.

Дональд Трамп похвалил Илона Маска после ужина

Фото: www.globallookpress.com/

Президент США Дональд Трамп высоко оценил интеллект миллиардера Илона Маска и признал склонность предпринимателя к совершению ошибок. Об этом пишет газета Minute Mirror.

«Он (Илон Маск. — Прим. Ред.) на 80% супергений и на 20% совершает ошибки», — сказал глава Белого дома после совместного ужина с предпринимателем.

Дональд Трамп также подчеркнул: Илон Маск всегда действует исходя из благих целей. Осенью миллиардер заявил, что он вместе со своей командой планирует создать армию роботов Optimus. Согласно его задумке, «машины» будут направлены исключительно на благо мира, так как те освободят людей от тяжелой работы.

Дональд Трамп и Илон Маск встретились в минувшее воскресенье. Об этом ранее сообщал сам миллиардер. На своей странице в соцсети он заявил, что прекрасно поужинал с президентом и первой леди. Это событие сразу привлекло внимание общественности, поскольку между Трампом и Маском до этого были натянутые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск в 2026 году запустит массовое производство мозговых имплантов.

