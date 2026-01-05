Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 535 0

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
5 янв
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 янв
Силы ПВО России сбили 41 украинский БПЛА за три часа
4 янв
ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
4 янв
Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
4 янв
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
4 янв
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
4 янв
Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
3 янв
Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
3 янв
«Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 янв
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
В США у места судебного слушания по делу Мадуро собрались митингующие
8:26
«Реальный инструмент»: в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты
8:08
Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
7:49
Застрявшие в очереди автобусы с российскими туристами пересекли границу КНР
7:30
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:05
Холод не в помощь: почему зимой кожа стареет быстрее

Сейчас читают

Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео