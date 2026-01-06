NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
Первые выстрелы прозвучали вечером 5 января.
Фото: www.globallookpress.com/Xin Huashefa
США не имеют отношения к стрельбе в столице Венесуэлы Каракасе, звуки которой были слышны вечером 5 января возле президентского дворца Мирафлорес. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей Белого дома.
По словам двух источников, американские власти внимательно отслеживают поступающую информацию о стрельбе из Венесуэлы, отметив, что Вашингтон не причастен к произошедшему.
Однако, судя по опубликованным кадрам из Каракаса, в венесуэльской столице можно заметить трассирующие пули или следы зенитного огня.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, рядом с президентским дворцом в Каракасе произошла стрельба. По информации одного из СМИ, в венесуэльской столице поступают сообщения о возможной стрельбе либо применении зенитных установок.
По неофициальным сведениям издания La Patilla, незадолго до инцидента над территорией дворца был замечен беспилотный летательный аппарат.
