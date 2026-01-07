Зима бьет по зубам: как холод незаметно разрушает эмаль и что с этим делать

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Если не начать лечение вовремя, повышенная чувствительность дентальных единиц может привести к кариесу.

Что портит зубную эмаль

Фото: 5-tv.ru

Врач Лысенков: разговоры на холоде могут привести к повреждению эмали

Резкие температурные перепады и разговоры на холоде приводят к повреждению зубной эмали и сухостью слизистой оболочки полости рта. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.

Поскольку все ткани человеческого организма реагируют на холод в виде сжимания, а на тепло — расширяются, эксперт предостерег от употребления горячих и холодных газированных напитков на морозе. Это провоцируют образование микроповреждений на эмали.

Снижение слюноотделения в зимний период сказывается на состоянии эмали, для которой слюна служит нейтрализатором кислот. Ее дефицит делает зубы более уязвимыми к внешним воздействиям.

Стоматолог также порекомендовал долго не разговаривать на улице в холодную погоду. Это может спровоцировать пересыхание слизистой оболочки полости рта и дополнительной нагрузке на эмаль.

По словам Лысенкова, важным сигналом для похода к врачу — это появление чувствительности зубов. Только своевременная диагностика позволит выявить причину, провести необходимое лечение и подобрать правильные средства для домашнего ухода.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, отбеливатели с грубыми абразивами вредят эмали зубов.

Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

