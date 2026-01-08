Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Все федеральные ведомства Соединенных Штатов должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

Из каких международных организаций выходит США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп утвердил меморандум, предусматривающий выход Соединенных Штатов из 66 международных структур, деятельность которых, по оценке Вашингтона, больше не соответствует национальным интересам страны. Об этом 7 января сообщили в Белом доме. 

В официальном заявлении отмечается, что подписанный документ обязывает американские министерства и ведомства прекратить участие и финансирование ряда международных форматов. Речь идет о 31 подразделении Организации Объединенных Наций и еще 35 организациях, не входящих в систему ООН.

В Белом доме пояснили, что эти структуры, по мнению американских властей, либо продвигают так называемые глобалистские подходы в ущерб приоритетам США, либо не справляются с возложенными на них задачами и демонстрируют низкую эффективность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители Вашингтона не присоединились к подписанию декларации о гарантиях безопасности для Киева на встрече так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщило издание Politico.

Как отмечают авторы материала, изначально предполагалось, что документ будет утвержден всеми участниками встречи, включая американскую сторону. Однако в окончательной версии декларации подписи поставили только представители европейских государств, поддерживающих киевские власти.

По данным издания, еще на этапе подготовки из проекта были частично исключены обязательства США. В частности, исчез пункт о безусловной поддержке Украины «в случае нападения». Кроме того, из текста убрали положения, касающиеся помощи в сфере разведки, а также материально-технического обеспечения.

