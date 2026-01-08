Буш-младший заявлял Путину о необходимости избавиться от наследия холодной войны

Президент США в период с 2001 по 2009 год Джордж Буш — младший в начале своего срока заявлял президенту России Владимиру Путину о необходимости отказаться от наследия холодной войны и переформатировать двусторонние отношения. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, опубликованные 7 октября общественной исследовательской организацией Архив национальной безопасности (National Security Archive).

Согласно документам, американский лидер подчеркивал, что Москве и Вашингтону следует окончательно избавиться от устаревших подходов, сформировавшихся в период противостояния двух блоков.

Кроме того, Буш — младший высказывался за выстраивание взаимодействия в рамках новой всеобъемлющей модели. По его словам, у США и России тогда существовал благоприятный момент для пересмотра прежней системы отношений с учетом новых вызовов и угроз, а создание подобной рамочной конструкции он называл значительным шагом вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште в 2026 году. Соответствующее заявление он сделал 5 января.

По словам Орбана, подобные переговоры могли бы создать предпосылки для достижения договоренностей, направленных на урегулирование конфликта вокруг Украины.

Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт последовательно придерживается линии на прагматичное взаимодействие с ведущими экономическими центрами мира. В этом контексте он подчеркнул, что внешняя политика страны ориентирована на развитие отношений как с Россией, так и с Китаем, без привязки к какому-либо одному геополитическому вектору.

