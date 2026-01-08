Буш-младший заявлял Путину о необходимости избавиться от наследия холодной войны

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Он также высказывал уверенность, что вместе с президентом РФ сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.

Рассекречены стенограммы бесед Путина и Буша-младшего

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США в период с 2001 по 2009 год Джордж Буш — младший в начале своего срока заявлял президенту России Владимиру Путину о необходимости отказаться от наследия холодной войны и переформатировать двусторонние отношения. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы, опубликованные 7 октября общественной исследовательской организацией Архив национальной безопасности (National Security Archive).

Согласно документам, американский лидер подчеркивал, что Москве и Вашингтону следует окончательно избавиться от устаревших подходов, сформировавшихся в период противостояния двух блоков.

Кроме того, Буш — младший высказывался за выстраивание взаимодействия в рамках новой всеобъемлющей модели. По его словам, у США и России тогда существовал благоприятный момент для пересмотра прежней системы отношений с учетом новых вызовов и угроз, а создание подобной рамочной конструкции он называл значительным шагом вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште в 2026 году. Соответствующее заявление он сделал 5 января.

По словам Орбана, подобные переговоры могли бы создать предпосылки для достижения договоренностей, направленных на урегулирование конфликта вокруг Украины.

Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт последовательно придерживается линии на прагматичное взаимодействие с ведущими экономическими центрами мира. В этом контексте он подчеркнул, что внешняя политика страны ориентирована на развитие отношений как с Россией, так и с Китаем, без привязки к какому-либо одному геополитическому вектору.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:31
Обломки БПЛА упали на частный дом в Краснодарском крае
5:20
Буш-младший заявлял Путину о необходимости избавиться от наследия холодной войны
4:53
Захваченный США танкер Marinera сменил флаг на российский, когда судно уже преследовали
4:08
В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
3:41
«Хвост набекрень»: очевидица рассказала подробности крушения вертолета в Пермском крае
3:15
Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти

Сейчас читают

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
«Печаль и боль переполняют»: в Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео