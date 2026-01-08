Два человека погибли при стрельбе у церкви в Солт-Лейк-Сити во время похорон

Анастасия Федорова
Еще как минимум шестеро получили ранения.

Стрельба в США на похоронах

Фото: AP/ТАСС

В американском городе Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл огонь у здания церкви в момент проведения похоронной службы. В результате стрельбы погибли два человека, еще как минимум шестеро получили ранения. Об этом сообщила городская полиция.

«Мы находимся на месте перестрелки. Два человека погибли и по меньшей мере шестеро получили ранения, минимум трое из них находятся в критическом состоянии», — говорится в заявлении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook*.

По данным правоохранительных органов, личность подозреваемого пока не установлена. На месте происшествия обнаружены улики, ведутся активные поиски стрелявшего. Район вокруг церкви полностью перекрыт, жителей просят избегать этой территории.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего и проверяет возможные мотивы нападения.

* — Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

