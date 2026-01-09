Риск для здоровья: чем опасны яйца при ежедневном употреблении

Частое употребление яиц может навредить сердцу

Постоянное употребление яиц в виде яичницы, омлета или яиц вкрутую может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений в организме. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, яйца содержат значительное количество холестерина, поэтому их ежедневное употребление может негативно сказаться на состоянии сосудов. Прогрессирование атеросклероза приводит к сужению просвета артерий и ухудшению кровоснабжения органов, что повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда.

«Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. Кроме того, при недостаточной термической обработке, например при употреблении жидкой яичницы, существует риск заражения сальмонеллезом», — отметил Умнов.

Эксперт также предупредил, что жарка яиц на растительном масле, а также добавление бекона или колбасы в блюда может повысить риск развития онкологических заболеваний. Чрезмерное употребление соли в сочетании с яйцами, по его словам, способно привести к повышению артериального давления.

Врач подчеркнул, что яйца не следует полностью исключать из рациона, однако их употребление должно быть умеренным и сопровождаться правильными способами приготовления.

