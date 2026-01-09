Риск для здоровья: чем опасны яйца при ежедневном употреблении

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 31 0

Избыток продукта в меню может способствовать ухудшению кровоснабжения органов.

Чем опасны яйца при ежедневном употреблении

Фото: www.globallookpress.com/Sven Hoppe

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Частое употребление яиц может навредить сердцу

Постоянное употребление яиц в виде яичницы, омлета или яиц вкрутую может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений в организме. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, яйца содержат значительное количество холестерина, поэтому их ежедневное употребление может негативно сказаться на состоянии сосудов. Прогрессирование атеросклероза приводит к сужению просвета артерий и ухудшению кровоснабжения органов, что повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда.

«Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. Кроме того, при недостаточной термической обработке, например при употреблении жидкой яичницы, существует риск заражения сальмонеллезом», — отметил Умнов.

Эксперт также предупредил, что жарка яиц на растительном масле, а также добавление бекона или колбасы в блюда может повысить риск развития онкологических заболеваний. Чрезмерное употребление соли в сочетании с яйцами, по его словам, способно привести к повышению артериального давления.

Врач подчеркнул, что яйца не следует полностью исключать из рациона, однако их употребление должно быть умеренным и сопровождаться правильными способами приготовления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как питаться в январские каникулы без вреда для иммунитета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Мужчина похитил около 100 трупов и превратил подвал в хранилище черепов
10:28
Риск для здоровья: чем опасны яйца при ежедневном употреблении
10:09
За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
9:50
До 500 тысяч в месяц: названы самые доходные профессии фриланса в 2026 году
9:29
США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
9:12
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео