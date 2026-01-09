Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Для добровольцев создают новые площадки для общения, обучения и реализации инициатив.

Как развивается волонтерское движение в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В 2025 году к волонтерскому движению в Москве присоединились более 180 тысяч человек. Среди добровольцев — школьники, студенты и так называемые «серебряные» волонтеры старшего поколения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Для развития добровольчества в столице создаются новые пространства, где волонтеры могут делиться идеями, организовывать встречи и общаться. В настоящее время в Москве работают 10 многофункциональных площадок сети Добрые места, которая развивается в округах с 2022 года.

Кроме того, ключевую роль в объединении добровольческого сообщества играет крупнейший ресурсный центр волонтерства в России — Мосволонтер. Он помогает координировать инициативы, поддерживать проекты и масштабировать успешный опыт волонтеров по всему городу.

Власти отмечают, что развитие волонтерской инфраструктуры способствует росту социальной активности и вовлеченности москвичей в общественную жизнь столицы.

Ранее, писал 5-tv.ru, около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы.

