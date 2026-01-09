«На каждом шагу»: МакSим о происходящих с ней чудесах

Певица МакSим рассказала, что верит в чудеса

Певица МакSим верит в чудеса, и они постоянно с ней происходят. Об этом исполнительница хита «Знаешь ли ты» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Отвечая на вопрос корреспондента об итогах 2025 года, певица не смогла выделить для себя что-то конкретное.

«Знаковые события на каждом шагу. Даже я не очень верю в знаки, но верь в чудеса. И у меня они случаются вот просто постоянно. Это так здорово <…> Я всем желаю поверить в чудо, поверить в самые прекрасные чудеса на свете. Они могут быть очень простыми, очень незаметными, но очень значимыми», — говорит певица.

