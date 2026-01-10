В России планируют внедрить генетический скрининг будущих родителей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Такая процедура позволит еще на ранних стадиях беременности выявлять скрытые патогенные варианты генов.

В России хотят внедрить генетический скрининг

Фото: 5-tv.ru

В России хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

Такая программа, как уточняется в документе, позволит еще на ранних стадиях беременности выявлять скрытые патогенные варианты генов, а также оценивать риски при рождении ребенка с наследственными заболеваниями.

В течение 2026 года Минздрав России должен подготовить предложения о создании и постепенном развитии генетического скрининга. Затем этот доклад будет предоставлен на рассмотрение в кабмин.

В России всех новорожденных обследуют на некоторые наследственные заболевания. Благодаря этой процедуре специалистам удается обнаружить болезнь до начала ее развития и вовремя начать лечение. При этом единого тестирования будущих родителей на этапе планирования беременности пока нет. При желании пара может за свой счет пройти такую процедуру в профильных клиниках.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты.

