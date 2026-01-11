Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря

ИКИ РАН: вторая с начала года магнитная буря накрыла Землю в ночь на воскресенье

В ночь на 11 января на планете была зафиксирована вторая с начала 2026 года магнитная буря, вызвавшая интенсивные полярные сияния. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отметили, что пик атмосферного явления пришелся на интервал с 01:00 до 03:00 по московскому времени. В этот период яркость свечения достигла максимальной отметки — десятого уровня по шкале интенсивности. Необычные краски в небе могли наблюдать жители Челябинской и Кемеровской областей, Мурманской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

«Ночью произошла вторая магнитная буря января, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями», — подтвердили эксперты в своем официальном Telegram-канале.

Причиной возмущения геомагнитного поля планеты стало приближение облака плазмы. Этот поток был выброшен со стороны Солнца во время одной из недавних вспышек, которую ученые изначально классифицировали как слабую. Несмотря на это, воздействие на магнитосферу Земли оказалось заметным.

В лаборатории уточнили, что по состоянию на полдень 11 января планета все еще находилась под влиянием солнечного вещества. Исследователи предупреждают о возможности повторных афтершоков в ближайшее время. Стоит отметить, что первый подобный инцидент в текущем году произошел 2 января, однако тогда интенсивность бури была минимальной и соответствовала уровню G1.

