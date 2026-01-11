Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 62 0

Жители нескольких российских регионов наблюдали уникальное небесное явление из-за вспышки на Солнце.

Когда Землю накрыла мощная магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: вторая с начала года магнитная буря накрыла Землю в ночь на воскресенье

В ночь на 11 января на планете была зафиксирована вторая с начала 2026 года магнитная буря, вызвавшая интенсивные полярные сияния. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отметили, что пик атмосферного явления пришелся на интервал с 01:00 до 03:00 по московскому времени. В этот период яркость свечения достигла максимальной отметки — десятого уровня по шкале интенсивности. Необычные краски в небе могли наблюдать жители Челябинской и Кемеровской областей, Мурманской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

«Ночью произошла вторая магнитная буря января, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями», — подтвердили эксперты в своем официальном Telegram-канале.

Причиной возмущения геомагнитного поля планеты стало приближение облака плазмы. Этот поток был выброшен со стороны Солнца во время одной из недавних вспышек, которую ученые изначально классифицировали как слабую. Несмотря на это, воздействие на магнитосферу Земли оказалось заметным.

В лаборатории уточнили, что по состоянию на полдень 11 января планета все еще находилась под влиянием солнечного вещества. Исследователи предупреждают о возможности повторных афтершоков в ближайшее время. Стоит отметить, что первый подобный инцидент в текущем году произошел 2 января, однако тогда интенсивность бури была минимальной и соответствовала уровню G1.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о магнитной буре, которая прошла 7 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
7 янв
Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января
6 янв
Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января
4 янв
Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января
3 янв
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1 янв
Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
30 дек
«Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
27 дек
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
27 дек
Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
24 дек
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
23 дек
Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Более 16 тысяч тонн фермерской продукции приобрели на ярмарках в 2025 году
14:45
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 22-й титул ATP в карьере
14:30
«Влажными фантазиями британских извращенцев»: Захарова ответила на угрозы в адрес Путина
14:05
Подростки избили мужчину в подъезде жилого дома в Воронеже
13:42
ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики Украины
13:20
Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области
Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео