Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии первого городского зарядного комплекса для электромобилей, который начал работу рядом со станцией метро «Волоколамская» на перехватывающей парковке «Московского паркинга». Об этом сообщает Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что новый объект стал крупнейшим в стране умным зарядным хабом.

«Он заработал рядом со станции метро “Волоколамская” — на перехватывающей парковке “Московского паркинга”. Это первый и самый крупный в стране умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями. Программное обеспечение для него разработали специалисты Транспортного комплекса», — отметил Сергей Собянин.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Комплекс разместили на перехватывающей парковке № 9211 по адресу Новотушинский проезд, дом 8, корпус 1. Хаб работает в круглосуточном режиме и оснащен всеми востребованными типами разъемов для электромобилей. В его составе установлены четыре супербыстрые электрозарядные станции мощностью 240 киловатт, а общее количество быстрых и супербыстрых ЭЗС достигло 18 единиц.

Благодаря такому оснащению новый зарядный комплекс может обслуживать до 500 электромобилей в сутки. Для удобства водителей на территории хаба оборудовали специальную зону отдыха, что позволяет с комфортом ожидать завершения зарядки.

Власти Москвы продолжают последовательно развивать зарядную инфраструктуру, связывая эту работу с улучшением экологической ситуации и ростом интереса горожан к электротранспорту.

«В 2026 году продолжим развивать сеть электрозарядных станций — как силами города, так и вместе с коммерческими операторами», — добавил мэр столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.