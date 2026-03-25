«Такого хейта она не заслуживает»: ST высказал свое отношение к скандалу с Долиной

Рэпер ST: Долина такого хейта точно не заслуживает

Рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, выразил поддержку народной артистке России Ларисе Долиной, комментируя скандал с ее участием. Степанов в интервью Марии Чадиной отметил, что певица не заслуживает такого негативного отношения со стороны общественности.

«Не скажу ничего нового по самой ситуации. Но вот такого хейта она точно не заслуживает. Такое количество людей решило в моменте отыграться или воспользоваться ситуацией и как-то еще поднасыпать. Я считаю, что это незаслуженно», — заявил Степанов.

Скандал, ставший причиной обсуждения в СМИ, по мнению музыканта, стал результатом не только непонимания ситуации, но и возможной слабости, проявленной артисткой в определенный момент.

Он объяснил, что певица всегда привыкла решать свои проблемы самостоятельно, двигаясь вперед, несмотря на сложности.

«Но мне кажется, по моему ощущению, что Лариса Александровна — очень сильная женщина, и она всю дорогу, всю свою карьеру просто пробивала себе путь. Она настолько привыкла переть вперед, что, когда случилась ситуация, которая в некоторой степени показала ее слабость, она все равно продолжила — такая: „Нет, я все равно это решу сама“. И вот к чему это привело», — высказался музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Никита Джигурда откровенно выразил свое мнение о Ларисе Долиной, заявив, что певица продала свою душу и поддерживает зло.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.