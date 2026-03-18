«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказал, как пережила квартирный скандал

Долина назвала скандал с квартирой испытанием

История с квартирой стала испытанием, которое послал Бог. Об этом сообщила народная артистка России Лариса Долина, пишут РИА Новости.

«Это такое испытание, которое мне послал Господь. Я выдержала его. Я с ним справилась», — заявила певица.

В 2024 году Долина под влиянием телефонных мошенников продала свою квартиру в центре Москвы адвокату Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Длившийся больше года судебный процесс завершился тем, что право собственности на недвижимость осталось за Лурье.

Артистка съехала из квартиры в январе 2026 года. Сейчас она живет в съемной квартире. Певица также подала в суд на пособников мошенников, замешанных в афере, и требует взыскать с них 176 миллионов рублей.

