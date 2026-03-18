«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказал, как пережила квартирный скандал
История с квартирой стала испытанием, которое послал Бог. Об этом сообщила народная артистка России Лариса Долина, пишут РИА Новости.
«Это такое испытание, которое мне послал Господь. Я выдержала его. Я с ним справилась», — заявила певица.
В 2024 году Долина под влиянием телефонных мошенников продала свою квартиру в центре Москвы адвокату Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Длившийся больше года судебный процесс завершился тем, что право собственности на недвижимость осталось за Лурье.
Артистка съехала из квартиры в январе 2026 года. Сейчас она живет в съемной квартире. Певица также подала в суд на пособников мошенников, замешанных в афере, и требует взыскать с них 176 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что квартирный вопрос помог Долиной лучше узнать людей. Кроме того, она поблагодарила своих поклонников за поддержку.
