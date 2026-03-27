«Не надо ее испепелять»: Шаляпин о скандале с квартирой Долиной

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Шоумен признается, что относится к певице с уважением, но без любви.

Как Шаляпин относится к Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Шаляпин: Ларису Долину не нужно испепелять за скандал с квартирой в Хамовниках

Народную артистку России Ларису Долину не нужно «испепелять» за скандал с квартирой в Хамовниках. Такое мнение выразил певец Прохор Шаляпин в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст».

«С этой квартирой жуткая история, все мы понимаем, так нельзя, но испепелять ее, уничтожать тоже, я считаю, не надо. Она достаточно заплатила, я имею в виду поркой публичной, да, то есть кто только не проехался по ней», — сказал шоумен.

По словам Шаляпина, хорошо, что Верховный суд в России решил ситуацию в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье и общественного мнения.

Сам артист признается, что относится к Долиной с уважением, но без любви. Артистка всего добилась сама, и у нее прекрасные вокальные данные. Однако поведение Долиной нравится не всем. По мнению Прохора, причина токсичности артистки может быть в том, что она просто несчастный человек.

В 2024 году Долина под влиянием телефонных мошенников продала свою квартиру в центре Москвы адвокату Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Длившийся больше года судебный процесс завершился тем, что право собственности на недвижимость осталось за Лурье.

Артистка съехала из квартиры в январе 2026 года. Сейчас она живет в съемном жилье. Певица также подала в суд на пособников мошенников, замешанных в афере, и требует взыскать с них 176 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, выразил поддержку Ларисе Долиной. По словам артиста, певица не заслуживает такого негативного отношения со стороны общественности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео