«Не надо ее испепелять»: Шаляпин о скандале с квартирой Долиной
Шоумен признается, что относится к певице с уважением, но без любви.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шаляпин: Ларису Долину не нужно испепелять за скандал с квартирой в Хамовниках
Народную артистку России Ларису Долину не нужно «испепелять» за скандал с квартирой в Хамовниках. Такое мнение выразил певец Прохор Шаляпин в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст».
«С этой квартирой жуткая история, все мы понимаем, так нельзя, но испепелять ее, уничтожать тоже, я считаю, не надо. Она достаточно заплатила, я имею в виду поркой публичной, да, то есть кто только не проехался по ней», — сказал шоумен.
По словам Шаляпина, хорошо, что Верховный суд в России решил ситуацию в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье и общественного мнения.
Сам артист признается, что относится к Долиной с уважением, но без любви. Артистка всего добилась сама, и у нее прекрасные вокальные данные. Однако поведение Долиной нравится не всем. По мнению Прохора, причина токсичности артистки может быть в том, что она просто несчастный человек.
В 2024 году Долина под влиянием телефонных мошенников продала свою квартиру в центре Москвы адвокату Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Длившийся больше года судебный процесс завершился тем, что право собственности на недвижимость осталось за Лурье.
Артистка съехала из квартиры в январе 2026 года. Сейчас она живет в съемном жилье. Певица также подала в суд на пособников мошенников, замешанных в афере, и требует взыскать с них 176 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, выразил поддержку Ларисе Долиной. По словам артиста, певица не заслуживает такого негативного отношения со стороны общественности.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 25 мар
- «Такого хейта она не заслуживает»: ST высказал свое отношение к скандалу с Долиной
- 22 мар
- Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
- 20 мар
- Ностальгия: Лариса Долина планирует навестить места, где жила раньше
- 18 мар
- Поступают угрозы: Долина установила блокировщик звонков от мошенников
- 18 мар
- Лариса Долина сообщила, что не планирует становиться театральным режиссером
- 18 мар
- «Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказала, как пережила квартирный скандал
- 18 мар
- «Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
- 16 мар
- Гонорары выше 3,5 миллиона: Долина вновь востребована после скандала с квартирой
- 16 мар
- «Простившая всех» Долина подала иск об ущербе от аферы с квартирой
- 14 мар
- «Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
Читайте также
60%
Нашли ошибку?