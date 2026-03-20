Ностальгия: Лариса Долина планирует навестить места, где жила раньше
Плотный рабочий график пока мешает артистке реализовать эти планы.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народная артистка России Лариса Долина выразила намерение выделить время в своем загруженном расписании, чтобы посетить знаковые для нее места. Она хочет также съездить на адреса, где она когда-то жила. Об этом сообщили РИА Новости.
Певица подчеркнула, что у нее накопилось множество любимых локаций как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Однако основная сложность заключается в плотной гастрольной деятельности.
«Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — сказала она.
По ее словам, визиты в Северную столицу обычно ограничиваются одним днем: утренний приезд, вечернее выступление и немедленное возвращение на вокзал сразу после завершения концерта.
Отмечается, что вопрос жилья в последнее время стоял для артистки особенно остро из-за судебных разбирательств. В конце 2025 года Мосгорсуд принял решение о выселении звезды из ее квартиры в Хамовниках, которая перешла в собственность Полины Лурье после сделки на 112 миллионов рублей.
Верховный суд подтвердил законность владения новой собственницы. В январе 2026 года ключи от недвижимости передали представителям Лурье.
Несмотря на критику в соцсетях, Лариса Долина продолжила активную творческую жизнь. В начале 2026 года количество ее концертов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
