Лариса Долина сообщила, что не планирует становиться театральным режиссером

Народная артистка России Лариса Долина в интервью РИА Новости заявила, что не намерена пробовать себя в роли театрального режиссера. По ее словам, на сцене она чувствует себя комфортно только в качестве актрисы.

«Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — отметила она.

Прежде Долина потребовала через суд возместить имущественный вред на сумму 176 миллионов рублей, причиненный ей в результате мошенничества с квартирой.

Скандал вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в центре Москвы долго не утихал. Обсуждение этого случая шло повсюду — от телешоу до соцсетей. Но постепенно интерес к истории снизился. Лариса Долина впервые откровенно рассказала, как пережила эту непростую ситуацию и что помогло ей выстоять.

