Психолог Воеводина: обнаружив у ребенка шрамы от селфхарма, нужно не паниковать

Если вы обнаружили, что ваш ребенок занимается селфхармом (намеренным повреждением тела, шрамированием. — Прим. ред.), важно взять себя в руки. Об этом предупреждает клинический психолог Жанна Воеводина в беседе с 5-tv.ru.

В первую секунду родителя накрывает шквал эмоций: шок, страх, растерянность и острое чувство собственной вины. Однако именно сейчас, в этот переломный момент, важно взять себя в руки и сосредоточиться не на самобичевании, а на помощи тому, кто в ней действительно нуждается — вашему ребенку.

Первые слова

Главная задача — не усугубить ситуацию.

«Важно проговорить, что вам не все равно, что он чувствует. Нельзя акцентировать внимание только на физических повреждениях, игнорируя душевную боль. Начните с простого, но четкого сигнала поддержки: «Я заметила шрамы. Мне не все равно, что с тобой происходит. Я готова поговорить об этом, когда ты будешь готов», — объясняет психолог.

Такая фраза показывает, что вы видите проблему, но не осуждаете. Вы признаете право ребенка на его переживания и предлагаете опору.

Что делать категорически нельзя

В состоянии паники родители часто совершают две роковые ошибки, которые могут оттолкнуть ребенка и загнать проблему глубже:

Игнорируют проблему. Надеяться, что «само пройдет» — значит потерять драгоценное время.

Устанавливают тотальный контроль. Обыскивать вещи, запрещать закрываться в комнате, читать личные дневники без разрешения — это разрушает остатки доверия и усиливает чувство беспомощности и гнева у подростка.

Совместный поиск помощи

Самоповреждения — это всегда симптом, крик о помощи, который нельзя оставлять без внимания.

«В таких ситуациях обращение к специалисту — это необходимость, а не крайняя мера», — подчеркивает эксперт, ведь селфхарм может быть признаком депрессии, тревожного или иного расстройства.

Предложите свою поддержку в этом непростом деле.

«Давай вместе найдем того, с кем тебе будет комфортно говорить», — приводит психолог пример фразы.

Помогите найти врача, который специализируется на работе с подростками. Важно понимать, что «свой» специалист может найтись не с первого раза, и ваша готовность продолжать поиск — уже огромная поддержка.

Пока ищете специалиста

Если в семье не принято говорить по душам, предложите ребенку временную альтернативу — вести дневник для выражения своих переживаний. Дайте обязательное слово, что вы не будете его читать. Это безопасный канал для выхода эмоций, пока не налажен контакт со специалистом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что работодатели смогут отправлять своих сотрудников к психиатру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.