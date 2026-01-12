Ключи без прав: почему путь назад в квартиру для Ларисы Долиной закрыт

Путь назад в квартиру для Ларисы Долиной закрыт даже с ключами на руках

Народная артистка России Лариса Долина не имеет законной возможности вернуться в квартиру в Хамовниках, даже если ключи остаются у нее на руках. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

После вступления в силу решения суда о выселении право пользования жилым помещением прекращается автоматически, а сам факт наличия ключей не имеет никакого юридического значения. Любая попытка снова занять квартиру может быть расценена как самоуправство, а при повторных действиях — повлечь дополнительные меры ответственности.

Эксперт подчеркнул, что в рамках исполнительного производства судебные приставы вправе действовать без участия должника: вскрыть квартиру, заменить замки и оформить акт передачи жилья законному собственнику. Если после этого произойдет попытка проникновения, она будет рассматриваться уже как самостоятельное нарушение, а в ряде случаев — даже как преступление.

Ранее представитель новой владелицы жилища, Полины Лурье, заявлял, что сторона покупательницы не планирует инициировать принудительное выселение. Позднее сообщалось, что квартира фактически освобождена. Однако передача ключей сорвалась из-за отсутствия у представителя певицы полномочий на подписание документов, после чего доступ в дом ограничили. Окончательно спор разрешил Верховный суд, признав право собственности за Лурье и отменив решения нижестоящих инстанций.

