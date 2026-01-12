В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией

Представитель ЕК Паула Пинью: Европе придется вести переговоры с Россией

Европейскому союзу (ЕС) в какой-то момент придется вести переговоры с Россией. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявила руководитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью. Трансляцию ее выступления опубликовали на сайте ЕС.

«Конечно, в какой-то момент придется вести переговоры с президентом (России Владимиром — Прим. ред.) Путиным», — сказала Пинью.

По словам Пинью, ЕК считает, что время для этого еще не настало, поскольку, по мнению Брюсселя, Россия якобы «не хочет мира».

В пятницу, 9 января, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на ежегодной конференции, заявила, что Евросоюзу пора возобновить диалог с Россией. Однако она добавила, что возобновлять диалог с Россией о возвращении в G8 еще рано. Также премьер-министр Италии высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что руководство ЕС обсудило с президентом Украины Владимиром Зеленским вступление Украины в союз.

