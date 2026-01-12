Команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Соревнования проходят с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.

Команда КАМАЗ-мастер отказалась от участия в ралли Дакар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за запрета на флаг РФ

Команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за запрета выступать под российским флагом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ПАО «КАМАЗ».

«Команда „КАМАЗ-мастер“ отказалась выступать на ралли „Дакар“, стартовавшем в Саудовской Аравии 3 января, из-за запрета на участие под российским флагом. Такая ситуация характерна для „Дакара“ уже на протяжении четырех лет — „КАМАЗ-мастер“ вышел из гонки в начале 2023-го», — говорится в публикации предприятия.

Известно, что всего в ралли принимают участие 812 гонщиков из 69 стран. По информации «КАМАЗ», среди участников есть россияне, однако их национальная принадлежность не указана.

Ралли «Дакар» проходит уже в 48-й раз. Общая протяженность трассы составляет почти восемь тысяч километров. Гонщики должны финишировать 17 января в Янбу, на побережье Красного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «КАМАЗ» наладит выпуск беспилотных грузовиков к 2028 году.

Команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар»
