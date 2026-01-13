«Берет паузу»: Андрей Малахов об отказе Филиппа Киркорова от любимого занятия

Ведущий Малахов: Филипп Киркоров взял паузу по коллекционированию арт-объектов

Народный артист России Филипп Киркоров решил взять аскезу на полгода по коллекционированию арт-объектов. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал телеведущий Андрей Малахов на закрытом Рождественском коктейле в галерее ADEL.

«Филипп — коллекционер, но он сказал, что сейчас берет паузу, тоже после посещения всех выставок, на полгода, обдумать все происходящее», — произнес Малахов.

По словам телеведущего, Киркоров любит коллекционировать арт-объекты. Любая вещь, приобретенная королем эстрады — уже сама по себе искусство и стиль.

«Филипп занят собиранием арт-объектов в виде красивых сумок, скульптур», — отметил телеведущий.

На вопрос журналиста, формируется ли вкус к искусству и моде у дочери артиста Аллы-Виктории, Малахов ответил коротко, но ясно.

«Она еще даст всем прикурить, поверьте», — резюмировал он.

