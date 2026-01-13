Станет лучше? Чего ждать метеозависимым 14 января

Пару дней назад на Земле началась первая магнитная буря в этом году.
Вероятность магнитных бурь 14 января составит 31%
Уже в начале 2026-го метеозависимые столкнулись с трудностями. На первой неделе января геомагнитная обстановка менялась скачкообразно. Пару дней назад Землю накрыла магнитная буря силой почти шесть баллов. О том, что будет дальше и чего ждать 14 января — в материале URA.RU.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в среду ситуация улучшится. Ученые подчеркнули: 14 января магнитный фон будет в пределах трех-четырех баллов. Данный уровень превышает среднее значение, однако для метеозависимых он не представляет особой опасности. Эти цифры, по словам специалистов, находятся в пределах зеленой зоны.
В ближайшие сутки активность на Солнце будет меняться. Но это, в свою очередь, также не окажет никакого существенного влияния на метеозависимых.
Еще ученые отметили: вероятность магнитных бурь 14 января составляет 31%, возмущенной магнитосферы — 35%, а спокойной — 34%. Таким образом сценарии развития ситуации распределены почти равномерно, но это не говорит об экстремальной обстановке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Земле началась первая магнитная буря в этом году.
