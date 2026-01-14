Начать год с визита к врачу: за какой помощью россияне обращались в праздники

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Профилактика всегда эффективнее лечения. Судя по статистике медклиник, все больше людей это понимают.

К каким врачам россияне чаще всего обращаются в праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Терапевт Каневская: Новогодние каникулы — лучшее время для полноценного чекапа

Жители России стали чаще посещать медицинских специалистов на новогодних каникулах. Об этом журналистам Life.ru рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог, профессор и руководитель одной из клиник столичной сети Светлана Каневская. Согласно статистике сети, спрос на профилактические чекапы вырос на 23% за год.

Каневская отметила, что люди стали более ответственно относиться к своему самочувствию и здоровью. Она также подчеркнула, что профилактика всегда эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение уже развившихся заболеваний. Поэтому не стоит откладывать визит к специалисту — как с жалобами, так и профилактический.

«Новогодние каникулы — идеальное время для полноценного чекапа», — сказала Каневская.

По данным профессора, в праздничные дни россияне чаще всего пользовались услугами терапевта. Они также активно обращались к гинекологам, кардиологам, ортопедам и травматологам. Кроме того, популярность набирают косметология и пластическая хирургия. Некоторые в период долгих выходных восстанавливаются после эстетических процедур.

Не обходится и без экстренных случаев, так как в праздничные дни многие россияне отправляются в поездки, занимаются активными зимними видами спорта. В связи с этим врачи часто фиксируют травмы, обострения хронических заболеваний и сезонные респираторные инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восстановить поджелудочную после праздников с обилием жирной пищи и алкоголя.


