Выспаться так и не удалось: почему после 8-часового сна сохраняется усталость

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Сомнолог объяснил, почему даже при достаточной длительности отдыха человек может чувствовать себя разбитым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сомнолог Бузунов: даже после 8-часового сна может сохраняться усталость

Длительный сон не всегда означает полноценное восстановление организма и бодрость по утрам. Об этом в беседе с журналистами портала aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов. По его словам, важную роль в качестве сна играет не только количество часов, но и состояние нервной системы перед отдыхом.

Бузунов отметил, что сильная информационная нагрузка перед сном, в частности длительное использование смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, задерживает переход мозга в режим отдыха. Информационный поток, пояснил сомнолог, перегружает мозг, удерживает его в напряжении и не дает перейти в режим отдыха. А так и сон будет поверхностным.

Эксперт подчеркнул, что такие факторы, как воздействие синего света экрана и повышенный уровень стресса, подавляют выработку мелатонина — гормона сна, что мешает организму перейти в полноценную фазу отдыха и восстановления. В результате человек может проводить в постели привычные семь-восемь часов, но по утрам ощущать усталость, как будто он вовсе не спал.

