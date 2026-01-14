Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь

Концерт Ларисы Долиной в БКЗ «Октябрьский» перенесен на 15 ноября 2026 года

Юбилейное выступление народной артистки РФ Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге не состоится в заявленные сроки. Как сообщили представители БКЗ «Октябрьский» в официальном Telegram-канале, концерт, намеченный на конец февраля, перенесен почти на девять месяцев.

Изначально большой юбилейный вечер певицы планировали провести 25 февраля 2026 года. Теперь новая дата выступления назначена на 15 ноября. В концертном зале подчеркнули, что все билеты, приобретенные на февраль, сохраняют силу и будут действительны осенью. Организаторы также извинились перед зрителями за доставленные неудобства.

Этот перенос стал не единственным изменением в концертных планах артистки в 2026 году. Ранее сообщалось об отмене первого выступления Долиной в новом году, которое должно было пройти 27 января в одном из московских баров. По информации СМИ, причиной стали слабые продажи билетов.

Директор певицы Сергей Пудовкин от комментариев тогда отказался, дав понять, что не намерен обсуждать ситуацию вокруг гастрольной деятельности артистки. В связи с последними событиями он предложил следить за новостями на сайте Ларисы Долиной. Когда ему указали, что последний материал там был опубликован 7 ноября 2024 года, Пудовкин коротко заметил, что других обновлений не будет.

Под вопросом оказалось и другое крупное мероприятие — концерт «Юбилей на бис», заявленный в Московском международном Доме музыки. На официальном сайте площадки уже указано альтернативное событие: в этот день вместо Долиной на сцену должны выйти Петр Дранга и Пелагея. Официальных разъяснений по поводу замены артиста организаторы не публиковали.

На фоне проблем с концертным графиком внимание общественности продолжает привлекать и громкий имущественный спор с участием певицы. Ранее Долина заявляла, что продала квартиру Полине Лурье, находясь под влиянием мошенников, и пыталась оспорить сделку в суде. Однако Верховный суд РФ встал на сторону покупательницы и подтвердил ее право собственности на недвижимость.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что суд обязал певицу передать ключи новой владелице квартиры до 20 января. В случае невыполнения этого требования судебные приставы смогут применить принудительные меры, включая вскрытие замков в присутствии понятых.

