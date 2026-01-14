Трамп: НАТО станет более эффективной, если Гренландия войдет в состав США

НАТО станет «гораздо эффективнее», если Гренландия станет частью Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия в целях национальной безопасности. Это жизненно важно для „Золотого Купола“ (американская система противоракетной обороны — Прим. ред.), который мы строим», — написал глава Белого дома.

Трамп также считает, что НАТО должна возглавить процесс присоединения Гренландии к США. По мнению американского президента, если Штаты не присоединят Гренландию, то это сделает Россия или Китай.

Трамп несколько раз поднимал тему необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он намеревался выкупить остров, а в марте 2025 года пожелал его аннексировать.

Гренландия является частью Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии в дополнение к союзническим обязательствам по Североатлантическому альянсу. Согласно договоренностям, Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии. Американский лидер жестко реагирует на нежелание острова переходить под контроль Вашингтона.

