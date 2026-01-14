Киану Ривз вышел на лед спустя десятки лет после ухода из хоккея

Эфирная новость 35 0

Голливудского актера видели на катке вместе с возлюбленной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sammy Kogan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киану Ривз вернулся на лед спустя десятилетия после завершения хоккейной карьеры. Американский актер поделился кадрами свидания со своей возлюбленной Александрой Грант.

Пара посетила один из главных катков Нью-Йорка. На опубликованных видео голливудская звезда вместе с возлюбленной пытаются устоять на коньках. Но получается с большим трудом. Ривз признался, что не катался с подросткового возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Мэттью Макконахи решил избежать будущих скандалов, связанных с использованием собственной внешности искусственным интеллектом. Звезда Голливуда зарегистрировал сразу несколько товарных знаков, а вернее, права на свой образ в восьми фильмах и известных видео с его участием.

Издание Wall Street Journal, которое об этом узнало, отметило, что раньше актеры никогда не прибегали к подобным методам защиты. И пока в интернете вполне можно встретить или создать дипфейки с участием Макконахи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Воспитанник ЦСКА найден мертвым в Подмосковье
21:38
Дорого обошлось: пенсионера оштрафовали на крупную сумму за насморк
21:28
Вернул «свое» силой: уфимец попытался угнать изъятый за долги люксовый кроссовер
21:19
После катастрофы: как древнее вымирание запустило эволюцию всех рыб
21:11
Трамп перед переговорами потребовал от Дании «убраться» с Гренландии
21:03
Киану Ривз вышел на лед спустя десятки лет после ухода из хоккея

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
«Это вопрос жизни и смерти»: как минимизировать риски на приеме у косметолога
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026