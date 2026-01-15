США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

По расчетам силы прибудут в регион в течение недели.

Зачем США перемещают корабли на Ближний Восток

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

Соединенные Штаты Америки начали перемещать авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила журналист NewsNation Келли Мейер в соцсетях, ссылаясь на проверенный источник.

«США направляют авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, сообщил источник, — написала репортер канала.

В упомянутую зону ответственности входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

Келли Мейер также добавила, что по расчетам авианосцы прибудут в регион в течение недели.

Ранее Катар и Оман попросили США не вмешиваться в ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. Но, вероятно, Белый дом не прислушается к советам партнеров.

Как пишет Wall Street Journal, против возможной агрессии Вашингтона выступили даже ближайшие союзники США в регионе — Саудовская Аравия. Эр-Рияд заявил, что не позволит американцам использовать свое воздушное пространство для пролета боевой авиации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

