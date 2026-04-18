Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом

Дарья Бруданова

США, в свою очередь, продолжают блокаду.

Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады США. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит гостелерадиокомпания республики.

«К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен», — сказал военный.

По его словам, это важный стратегический объект, который теперь снова находится под их контролем.

Накануне Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов. Тегеран сообщал, что движение будет осуществляться по заранее согласованному маршруту в течение всего режима прекращения огня. Однако США отказались снимать блокаду. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ограничения будут действовать до тех пор?  пока Тегеран не подпишет сделку с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, 13 апреля. На него приходилось 20% поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

