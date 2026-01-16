Великобритания продолжает занимать неконструктивную позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на действия Лондона на международной арене.

«Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер», — сказал он.

По его словам, британская сторона сохраняет радикальный подход, который не способствует снижению напряженности и не помогает выработке устойчивого мира и безопасности в Европе. В Кремле считают, что политика Великобритании не направлена на поиск компромиссных решений.

До этого, 15 января, в издании Politico сообщили, что попытки ряда европейских стран возобновить прямые контакты с Россией сталкиваются с противодействием со стороны Лондона. Это, как отметил источник, свидетельствует о разногласиях внутри стран Запада. Великобритания настаивает на том, что условия завершения конфликта должны определяться Киевом и европейскими государствами.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц, 14 января, заявил о стремлении Берлина выстраивать взвешенные отношения с Россией как с крупнейшим соседом в Европе. Он подчеркнул, что всегда рассматривал Россию в качестве неотъемлемой части европейского пространства.

