Песков указал на деструктивную позицию Великобритании по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Политика страны не направлена на поиск компромиссных решений.

В чем коструктив позиции Великобритании по Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Великобритания продолжает занимать неконструктивную позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на действия Лондона на международной арене.

«Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер», — сказал он.

По его словам, британская сторона сохраняет радикальный подход, который не способствует снижению напряженности и не помогает выработке устойчивого мира и безопасности в Европе. В Кремле считают, что политика Великобритании не направлена на поиск компромиссных решений.

До этого, 15 января, в издании Politico сообщили, что попытки ряда европейских стран возобновить прямые контакты с Россией сталкиваются с противодействием со стороны Лондона. Это, как отметил источник, свидетельствует о разногласиях внутри стран Запада. Великобритания настаивает на том, что условия завершения конфликта должны определяться Киевом и европейскими государствами.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц, 14 января, заявил о стремлении Берлина выстраивать взвешенные отношения с Россией как с крупнейшим соседом в Европе. Он подчеркнул, что всегда рассматривал Россию в качестве неотъемлемой части европейского пространства.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова об идее ввести иностранных военных на Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Посол России в Дании опроверг наличие у Москвы притязаний на Гренландию
15:06
На Солнце зафиксировали корональную дыру в форме единицы
14:56
ВСУ атаковали ТЭС и электроподстанцию в Брянской области
14:53
Politico узнала о подготовке морпехов Британии в Норвегии к конфликту с Россией
14:45
«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако
14:41
Потерявшая ребенка в роддоме Новокузнецка женщина умерла после родов

Сейчас читают

Жив навечно: книга о каком музыканте стала самой популярной среди биографий рокеров в РФ
Заставят менять на деревянные? Правда ли, что россиянам запретят пластиковые окна
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026