Экипаж экспедиции МКС-73 торжественно встретили в Звездном городке

Эфирная новость 42 0

Космонавты вернулись на Землю в начале декабря.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Звездном городке сегодня прошла торжественная встреча экипажа долговременной экспедиции МКС-73. Космонавты по традиции возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, а после пообщались с журналистами. Отвечая на вопрос «Известий», Герой России Сергей Рыжиков рассказал, как экипаж справился с программой полета.

«Все задачи были выполнены. И вся динамика, имеются в виду все пилотируемые грузовые корабли, особенно те, что касаются российской части, были пристыкованы и отстыкованы своевременно», — рассказал российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков.

Заместитель генерального директора Роскосмоса, Герой России и СССР Сергей Крикалев вручил Сергею Рыжикову знак Константина Циолковского, Алексею Зубрицкому — медаль Юрия Гагарина. Кроме того, им передали награды НАСА за участие в миссии. Космонавты вернулись на землю в начале декабря и уже прошли первый этап реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что капсула Crew Dragon досрочно вернулась на Землю. В аппарате были астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и космонавт Олег Платонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Юрист сравнил действия полиции при задержании Porsche с практикой правоохранителей в США
21:07
Путин посетил метродепо «Аминьевское» в Москве
21:00
В паспорте — одно, на афише — другое: как российские актрисы меняли фамилии
20:50
Предпринимателя Самвела Карапетяна могут вновь отправить в СИЗО
20:46
Умер режиссер и кинооператор Анатолий Заболоцкий
20:28
Экипаж экспедиции МКС-73 торжественно встретили в Звездном городке

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Мое преимущество»: Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026