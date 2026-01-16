Экипаж экспедиции МКС-73 торжественно встретили в Звездном городке

В Звездном городке сегодня прошла торжественная встреча экипажа долговременной экспедиции МКС-73. Космонавты по традиции возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, а после пообщались с журналистами. Отвечая на вопрос «Известий», Герой России Сергей Рыжиков рассказал, как экипаж справился с программой полета.

«Все задачи были выполнены. И вся динамика, имеются в виду все пилотируемые грузовые корабли, особенно те, что касаются российской части, были пристыкованы и отстыкованы своевременно», — рассказал российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков.

Заместитель генерального директора Роскосмоса, Герой России и СССР Сергей Крикалев вручил Сергею Рыжикову знак Константина Циолковского, Алексею Зубрицкому — медаль Юрия Гагарина. Кроме того, им передали награды НАСА за участие в миссии. Космонавты вернулись на землю в начале декабря и уже прошли первый этап реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал, что капсула Crew Dragon досрочно вернулась на Землю. В аппарате были астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и космонавт Олег Платонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.