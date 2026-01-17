Собянин: Москва закупила около 2,4 тысячи единиц техники для коммунальных служб

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Город модернизирует парк дорожно-уборочных машин на регулярной основе.

Какие машины для уборки снега работают в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Москва приобрела порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал в канале мессенджера MAX.

Он отметил, что город на регулярной основе модернизирует парк дорожно-уборочных машин. При этом ставку делают на более современные, маневренные и энергоэффективные модели. Такой подход позволяет ускорить выполнение работ и повысить их качество.

Для обслуживания улично-дорожной сети закупили различные виды специализированной техники, в том числе крупные вакуумные подметально-уборочные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики, а также линейные погрузчики, которые предназначены для уборки снега.

Кроме того, дорожные службы получили роторные установки на базе шасси КамАЗ. Эти машины оснащены мощными двигателями и в зимний период способны одновременно очищать проезжую часть и обрабатывать покрытие противогололедными реагентами.

Для содержания объектов зимнего отдыха — катков, снежных горок, лыжных трасс и горнолыжных склонов — город приобрел свыше 80 ледозаливочных машин и ратраков. Необходимость таких закупок связана с ростом числа площадок для зимних развлечений.

К тому же на улицах Москвы с начала 2025 года появились электрические подметально-уборочные машины. В теплое время года их используют как вакуумные дорожные пылесосы, а зимой оснащают фронтальными щетками и системами распределения противогололедных материалов для очистки дорог и тротуаров.

Одной из наиболее производительных и надежных единиц техники остается лаповый снегопогрузчик отечественного производства. Он собирает снег, подает его по транспортеру и загружает в кузов самосвала, обеспечивая эффективную уборку в условиях интенсивных осадков.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 105 километров дорог построили и реконструировали в Москве за 2025 год.

