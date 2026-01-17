Москалькова назвала неприемлемыми условия Украины по обмену удерживаемых курян

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Киев связал передачу курян с обменом на гражданских лиц, находящихся в России под следствием по делам о преступлениях против государства.

Москалькова об условиях для возвращения курян с Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Киев выдвигает неприемлемые условия в вопросе обмена удерживаемых на территории Украины жителей Курской области. Об этом 17 января сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после переговоров с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве.

По словам омбудсмена, украинская сторона связала передачу курян с обменом на гражданских лиц, находящихся в России под следствием по делам о правонарушениях или преступлениях против государства. Она подчеркнула, что это неприемлемо.

«Их (курян. — Прим. ред.) не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий, а условия ставятся», — процитировали Москалькову РИА Новости.

Именно этим, по мнению омбудсмена, объясняется затягивание переговорного процесса, который продолжается уже около девяти месяцев. Москалькова отметила, что жители Курской области фактически находятся в положении заложников, поскольку не имеют возможности покинуть пункты временного размещения из-за отсутствия документов и финансовых средств.

Как ранее писал 5-tv.ru, в декабре Россия передала Украине 45 граждан, которые подлежали выдворению из страны. Как подчеркивала Москалькова, все переданные лица самостоятельно изъявили желание вернуться на родину.

