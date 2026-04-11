Москалькова: последние семь курских заложников вернутся в Россию

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Освобожденных граждан доставят в Россию через территорию Белоруссии.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что последние семь жителей Курской области, удерживаемых в Сумской области, в субботу, 11 апреля, вернутся на родину. Об этом она сообщила 11 апреля в беседе с ТАСС.

По словам омбудсмена, освобожденные граждане направляются в сторону Белоруссии, откуда их доставят в Россию.

Ранее, 19 марта, Москалькова сообщала, что готовятся новые обмены между Россией и Украиной, а контакты между омбудсменами по удерживаемым мирным жителям ведутся по разным каналам.

6 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении трех жителей приграничья, которых Украина удерживала в качестве заложников. Среди них был 25-летний житель села Казачья Локня Михаил и две женщины. Их обменяли на гражданку Украины, осужденную за уголовное преступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия передала Украине тела 1000 погибших боевиков ВСУ. Об этом информировал источник 5-tv.ru. По его данным, украинская сторона в ответ передала 41 тело российских военнослужащих.

Предыдущий обмен в таком формате состоялся 26 февраля, когда Москва также отдала 1000 тел украинских бойцов, а Киев вернул 35 погибших российских военных. Кроме того, 6 марта Минобороны РФ отчиталось о взаимной передаче пленных по схеме «300 на 300». Посредниками той сделки выступили США и ОАЭ. Освобожденных российских военнослужащих доставили в Белоруссию для оказания медпомощи и психологической поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Курская область
7 апр
Экс-замгубернатору Курской области Алексею Дедову вынесли приговор
6 апр
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
6 апр
В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева
2 апр
«Нет жизненного ресурса»: экс-губернатор Курской области назвал срок в 15 лет слишком суровым
2 апр
Старовойт и Смирнов получили взятки на 130 млн рублей с оборонных проектов
2 апр
Экс-губернатор Курской области Смирнов признал вину по делу о взятках
1 апр
Эффект новой мРНК-вакцины против рака станет заметен через три месяца
30 мар
СК России представит доклад о смерти подростка от инсульта под Курском
26 мар
Корреспондент «Известий» стал лауреатом премии «Золотое перо России»
25 мар
Путин: Киев пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
Последние новости

9:54
«Группа крови одна»: Dj Smash назвал себя потомком инопланетян
9:36

9:27
Умер актер Алексей Наумов, сыгравший Сережу в сериале «Следствие ведут знатоки»
9:20
«Более 550 бомбардировок»: обстановка в нефтяной промзоне острова Харк в Иране
9:10
Трамп анонсировал строительство самой большой в мире триумфальной арки
8:59
«Сложно быть среди людей»: Тося Чайкина о психическом заболевании

Сейчас читают

«Надо проконсультироваться»: врач предупредила, кому опасно есть яйца на Пасху
Кишечные бактерии связали с риском развития деменции
Суперфуд? Названы неожиданные полезные свойства березового сока
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео