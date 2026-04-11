Москалькова: последние семь курских заложников вернутся в Россию

Освобожденных граждан доставят в Россию через территорию Белоруссии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что последние семь жителей Курской области, удерживаемых в Сумской области, в субботу, 11 апреля, вернутся на родину. Об этом она сообщила 11 апреля в беседе с ТАСС.
По словам омбудсмена, освобожденные граждане направляются в сторону Белоруссии, откуда их доставят в Россию.
Ранее, 19 марта, Москалькова сообщала, что готовятся новые обмены между Россией и Украиной, а контакты между омбудсменами по удерживаемым мирным жителям ведутся по разным каналам.
6 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении трех жителей приграничья, которых Украина удерживала в качестве заложников. Среди них был 25-летний житель села Казачья Локня Михаил и две женщины. Их обменяли на гражданку Украины, осужденную за уголовное преступление.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия передала Украине тела 1000 погибших боевиков ВСУ. Об этом информировал источник 5-tv.ru. По его данным, украинская сторона в ответ передала 41 тело российских военнослужащих.
Предыдущий обмен в таком формате состоялся 26 февраля, когда Москва также отдала 1000 тел украинских бойцов, а Киев вернул 35 погибших российских военных. Кроме того, 6 марта Минобороны РФ отчиталось о взаимной передаче пленных по схеме «300 на 300». Посредниками той сделки выступили США и ОАЭ. Освобожденных российских военнослужащих доставили в Белоруссию для оказания медпомощи и психологической поддержки.
