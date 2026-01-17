Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

Из беседы следует, что президент Украины согласился на прекращение боевых действий сроком на 30 дней.

Готов ли Зеленский к прекращению огня?

Фото: www.globallookpress.com/White House

FranceTV опубликовал беседу Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

В открытом доступе появилось видео телефонного разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, в ходе которого французский лидер сообщил о согласии главы киевского режима Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Запись 17 января опубликовал телеканал France TV в социальной сети X (бывший Twitter).

Как следует из опубликованных кадров, датированных 10 мая 2025 года, Макрон связался с Трампом после переговоров с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В разговоре с американским президентом он проинформировал его о том, что Зеленский согласился на предложение о прекращении боевых действий на 30 дней.

На видео также видно, что президент Франции извинился за ранний звонок и уточнил у Трампа, возможно ли перезвонить через две минуты уже совместно с другими европейскими лидерами. Дальнейших деталей беседы в опубликованном фрагменте не привели.

Как ране писал 5-tv.ru, украинская делегация прибыла в США для участия в консультациях по мирному урегулированию, запланированных на 17 января. Позднее Зеленский назвал главной задачей украинской делегации доведение до американской стороны информации о «последствиях российских ударов». При этом он добавил, что в стране все больше разочаровываются в дипломатическом пути урегулирования конфликта.

