«Добрая елка» проекта «Зима в Москве» помогает исполнять детские мечты

|
Сергей Добровинский
Москвичи дарят ребятам игрушки, музыкальные инструменты, спортивные и творческие принадлежности и визиты в интересные места.

Как Москвичи исполняют желания детей

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

В рамках проекта «Зима в Москве», который работает с 1 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года жители столицы могут воплотить в жизнь мечты детей. Об этом сообщили на официальном портале Мэра Сергея Собянина.

Программа «Добрая елка» работает для подопечных НКО и детей участников специальной военной операции. Москвичи уже исполнили более 1,1 тысячи желаний участников акции. Ребятам дарят игрушки, музыкальные инструменты, спортивные и творческие принадлежности. Кроме того, часть детей попросили подарить им визит в интересные места.

Как рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Елена Драгунова, каждый из подарков символизирует доверие, поддержку и веру в ребенка.

Яркие мероприятия, которые удалось организовать для юных москвичей благодаря неравнодушию участников проекта, помогут детям лучше понять себя и свои интересы, а также определиться с выбором жизненного пути. В рамках проекта были организованы экскурсии в полицейский участок, пожарное отделение, депо метрополитена и другие места.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно убрать елку и новогодний декор.

