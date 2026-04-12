В Нижнем Новгороде православные встретили Пасху

Прихожане поделились своими впечатлениями от светлого праздника, символизирующего победу жизни над смертью.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Нижнем Новгороде православные христиане встретили праздник Святой Пасхи. С прихожанами пообщался корреспондент 5-tv.ru
«Сегодня очень важный праздник, главный праздник — праздник праздников. В этот день невозможно не прийти в храм. Это хорошая ночь, святая ночь. Пусть у всех близких все будет хорошо, Господь их защищает и покрывает», — поделилась одна из посетительниц Елена Виноградова.
По словам Василия Тарасова, пришедшего в храм вместе с девушкой, они стараются поддерживать русские традиции и соблюдать религиозные праздники. В храме были на Рождество, пришли и на Пасху.
«Очень рада, это какой-то праздник! Что-то хорошее в воздухе — это счастье. Желаю радости, покоя в сердце и мирного неба над головой», — пожелала Вера Гузаирова.
В это время в Москве проходит крестный ход возле стен кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Церемония проходит в рамках пасхальной службы. Православных христиан поздравили с праздником Святой Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин.
Накануне в столицу привезли Благодатный огонь напрямую со священной земли Иерусалима. По традиции священное пламя направили в Храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое проводится в ночь с 11 на 12 апреля. Патриарх Кирилл принял святыню и передаст ее представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?