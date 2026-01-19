Человек погиб в квартире в Чите из-за загоревшегося электровелосипеда

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

В Чите загорелась батарея от электовелосипеда

Фото: ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Один человек погиб в квартире в Чите из-за загоревшегося электровелосипеда

В Чите погиб человек из-за загоревшегося электровелосипеда. Об этом сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю в мессенджере MAX.

Пожар площадью 40 квадратных метров произошел в доме по улице Гагарина. В момент возникновения огня в квартире находились трое взрослых и двое детей. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре жилого помещения.

Двое мужчин, услышав громкий хлопок, бросились в коридор и увидели пламя. Квартира стремительно заполнялась дымом, а огонь начал распространяться по мебели и отделке.

«Один мужчина смог пробраться на кухню. К сожалению, до прибытия огнеборцев он выпал из окна, медики констатировали смерть читинца. Послужило падению отравление продуктами горения или же мужчина пытался спастись от огня и дыма, устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Второй мужчина с женщиной и детьми шести и восьми лет укрылись на балконе, где вскоре их обнаружили прибывшие на место происшествия пожарные. Огонь был ликвидирован. Спасатели спустили людей с помощью автолестницы.

Специалисты пожарного надзора начали проверку по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар в частном доме в Якутии унес жизни троих детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

